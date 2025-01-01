Создайте волшебные свечи к празднику

Окунитесь в атмосферу творчества и научитесь создавать свечи, которые наполнят ваш дом Рождеством и теплом. На этом мастер-классе вам предстоит заняться оригинальным рукоделием.

Работа с гипсом

Вы научитесь работать с гипсом, который станет основой вашей уникальной формы для свечи. Приготовьтесь заливать гипс своими руками, вкладывая в каждую деталь ожидание чуда.

Наполнение волшебством

Следующий этап — время волшебства! Вы наполните созданную форму натуральным кокосовым воском и добавите праздничные ароматы: от хвои до мандаринов или пряной корицы. Каждый из ароматов создаст неповторимую атмосферу уюта и тепла.

Декор и завершение

Не забудьте украсить свою свечу нежными сухоцветами, напоминающими о зимних узорах инея и ягодках. В итоге вы получите не просто свечу, а настоящий элемент декора, который будет согревать ваш дом своим мягким светом на протяжении 40 часов.

Приходите на мастер-класс и заберите с собой кусочек новогоднего настроения!