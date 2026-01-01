Музыкальный мастер-класс в Новосибирске

В Новосибирской консерватории имени Глинки пройдет уникальный мастер-класс по специальности «Саксофон». Это мероприятие станет отличной возможностью для учащихся, студентов и всех любителей музыки узнать больше о звучании этого удивительного инструмента.

Что ожидать от мастер-класса?

Участники смогут увидеть и услышать живое исполнение, а также понаблюдать за техниками игры, которые применяют профессиональные музыканты. Мастер-класс проведет опытный саксофонист, который поделится своим опытом и даст советы по улучшению навыков игры.

Кому стоит посетить мастер-класс?

Мероприятие будет интересно не только начинающим музыкантам, но и тем, кто уже имеет опыт игры на саксофоне. Также это отличная возможность для всех ценителей музыки узнать больше о возможностях саксофона и его месте в современном музыкальном мире.

Как записаться?

Запись на мастер-класс открыта для всех желающих. Не упустите возможность расширить свои музыкальные горизонты и познакомиться с такими же увлеченными людьми!