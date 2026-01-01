Мастер-класс по специальности «Флейта» в Новосибирской консерватории им. Глинки

Новосибирская консерватория им. Глинки приглашает всех любителей музыки на уникальный мастер-класс по специальности «Флейта». Этот захватывающий и вдохновляющий событие предназначено как для студентов, так и для любителей, желающих совершенствовать свои навыки игре на флейте.

Степени мастерства

Мастер-класс подойдет как для начинающих исполнителей, так и для более опытных музыкантов. Участники получат возможность научиться новым техникам, а также улучшить свое артистическое исполнение под руководством профессиональных преподавателей.

О программе

В программе заявлены занятия по музыкальной теории, индивидуальные занятия и групповые репетиции. Участники смогут изучить различные стили исполнения и техники игры, а также получить советы по подготовке к выступлениям.

Зачем участвовать

Участие в мастер-классе станет отличной возможностью для тех, кто хочет расширить свои горизонты в музыке, получить новые знания и общение с единомышленниками.

Регистрация

Количество мест ограничено, поэтому обращаем внимание на необходимость предварительной регистрации. Успейте занять свое место на этом значительном событии!