Мастер-класс по созданию парфюма и экскурсия по особняку
Создайте свой уникальный аромат на мастер-классе по парфюмерии

Парфюмерия — это не просто искусство создания ароматов, это способ выражения вашей индивидуальности. На нашем мастер-классе вы получите уникальную возможность создать парфюм, который будет отражать ваши воспоминания, мечты и настроение.

Что вас ждет на мастер-классе?

Под руководством профессионального парфюмера вы станете творцом своего аромата, используя базу на миндальном масле и различные ароматические масла. Вы сможете поэкспериментировать с нотами, создавая нечто абсолютно личное и уникальное.

Во время мастер-класса вы научитесь:

  • Чувствовать и различать ароматы, которые ранее казались лишь «приятно пахнущими»;
  • Понимать, как запахи влияют на ваши эмоции и настроение.

Уникальная экскурсия по историческому особняку

Перед началом мастер-класса вас ждет захватывающая экскурсия по роскошному особняку Серебрякова. Вы окунетесь в атмосферу одного из самых изысканных домов Петербурга, который сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Начало экскурсии в 15:00, продолжительность — 25 минут.

Детали мастер-класса

Продолжительность самого мастер-класса — 1 час 30 минут. Количество мест ограничено, поэтому не упустите шанс создать свой неповторимый парфюм и уйти с флакончиком (10 мл) ароматного шедевра.

Проект реализован совместно с агентством Art.community. Приходите и откройте мир уникальных ароматов с нами!

Расписание

Санкт-Петербург, 25 октября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
15:30 от 6900 ₽

