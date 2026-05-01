Мастер-класс по кожевенному делу в Казани

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по созданию настоящего брелка-монеты из кожи! Мероприятие проходит в самом сердце Казани, всего в 5 минутах от Кремля.

Знакомьтесь с казанским мастеровым делом

На мастер-классе участники смогут узнать о многовековой истории казанского кожевенного дела. Наши опытные мастера расскажут о различных видах кожи и техниках работы с ней.

Практические навыки

Гости научатся пользоваться пробойниками, киянкой и круглогубцами. Каждый участник создаст собственный кожаный брелок-монету, который сможет забрать с собой в качестве памятного сувенира.

Экскурсия и угощение

В рамках мастер-класса предусмотрена экскурсия по музею, где расскажут о казанском ханстве. После теоретической части участников ждет приятное чаепитие с традиционными татарскими сладостями, такими как чак-чак и баурсак.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу казанской культуры и научиться чему-то новому! Ждем вас на мастер-классе!