Мастер-класс по созданию авторских украшений в Красноярском музейном центре «Площадь Мира»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по созданию авторских украшений, который пройдет в Красноярском музейном центре «Площадь Мира». Это мероприятие станет настоящим праздником для всех ценителей искусства и творчества.

Искусство носить красоту

Художница Мария Алигожина утверждает: «Надевая на себя бусы или серьги, мы крадем красоту предметов и присваиваем ее себе». Каждый элемент ручной работы несет в себе частичку души автора и тепло его прикосновений. На мастер-классе вы узнаете, как создаются такие уникальные украшения.

Что вас ждет на мастер-классе?

Знакомство с процессом создания украшений ручной работы;

Экспозиция наиболее ярких и оригинальных изделий;

Практическое занятие, где вы сможете попробовать свои силы в создании авторского украшения.

Не упустите возможность открыть для себя мир творчества и сделать что-то уникальное своими руками!