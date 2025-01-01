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Мастер-класс по созданию авторских украшений
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Мастер-класс по созданию авторских украшений

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию авторских украшений в Красноярском музейном центре «Площадь Мира»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по созданию авторских украшений, который пройдет в Красноярском музейном центре «Площадь Мира». Это мероприятие станет настоящим праздником для всех ценителей искусства и творчества.

Искусство носить красоту

Художница Мария Алигожина утверждает: «Надевая на себя бусы или серьги, мы крадем красоту предметов и присваиваем ее себе». Каждый элемент ручной работы несет в себе частичку души автора и тепло его прикосновений. На мастер-классе вы узнаете, как создаются такие уникальные украшения.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Знакомство с процессом создания украшений ручной работы;
  • Экспозиция наиболее ярких и оригинальных изделий;
  • Практическое занятие, где вы сможете попробовать свои силы в создании авторского украшения.

Не упустите возможность открыть для себя мир творчества и сделать что-то уникальное своими руками!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 16 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия по новым выставкам
0+
Экскурсия
Экскурсия по новым выставкам
2 августа в 15:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
Архитектурная экскурсия
0+
Экскурсия
Архитектурная экскурсия
28 декабря в 13:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
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Экскурсия по новым выставкам
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Экскурсия
Экскурсия по новым выставкам
26 августа в 15:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
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