Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по созданию авторских украшений, который пройдет в Красноярском музейном центре «Площадь Мира». Это мероприятие станет настоящим праздником для всех ценителей искусства и творчества.
Художница Мария Алигожина утверждает: «Надевая на себя бусы или серьги, мы крадем красоту предметов и присваиваем ее себе». Каждый элемент ручной работы несет в себе частичку души автора и тепло его прикосновений. На мастер-классе вы узнаете, как создаются такие уникальные украшения.
Не упустите возможность открыть для себя мир творчества и сделать что-то уникальное своими руками!