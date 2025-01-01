Меню
Мастер-класс по росписи новогодних пряников
6+
Распишите ароматные пряники своими руками в атмосфере творчества и волшебства! В преддверии Нового года нет ничего приятнее, чем отвлечься от гаджетов и создать подарок, который порадует близких частичкой вашего тепла.

Волшебство росписи

На мастер-классе вы освоите технику айсинга, научитесь создавать как простые, так и сложные декоративные элементы. Эти навыки помогут вам превратить обычные кондитерские изделия в настоящие произведения искусства.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Роспись 2-3 маленьких фигурных пряников (ёлочки, звёздочки, снеговики, пряничные человечки) или один большой пряник в форме новогодней ели;
  • Освоение базовых техник работы с глазурью: контурная роспись, бесконтурная заливка, градиентные переходы и ажурные узоры;
  • Научитесь искусству декора с помощью посыпок и сахарных украшений.

Все материалы предоставляются, а готовые пряники вы забираете с собой в красивой праздничной упаковке.

Для кого это мероприятие?

Мастер-класс предназначен для детей и взрослых, которые до сих пор хранят ребенка в своей душе. Ограничение по возрасту: 6+. Продолжительность занятия составляет 1 час 30 минут.

Декабрь
Январь
17 декабря среда
11:40
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
19 декабря пятница
11:40
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
22 декабря понедельник
11:40
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
30 декабря вторник
13:20
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
3 января суббота
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
4 января воскресенье
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
5 января понедельник
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
7 января среда
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
8 января четверг
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
11 января воскресенье
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽

Мастер-класс по росписи новогодних пряников Мастер-класс по росписи новогодних пряников Мастер-класс по росписи новогодних пряников Мастер-класс по росписи новогодних пряников Мастер-класс по росписи новогодних пряников

Все выставки Москвы
