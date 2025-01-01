Мастер-класс по росписи новогодних пряников

Распишите ароматные пряники своими руками в атмосфере творчества и волшебства! В преддверии Нового года нет ничего приятнее, чем отвлечься от гаджетов и создать подарок, который порадует близких частичкой вашего тепла.

Волшебство росписи

На мастер-классе вы освоите технику айсинга, научитесь создавать как простые, так и сложные декоративные элементы. Эти навыки помогут вам превратить обычные кондитерские изделия в настоящие произведения искусства.

Что вас ждет на мастер-классе?

Роспись 2-3 маленьких фигурных пряников (ёлочки, звёздочки, снеговики, пряничные человечки) или один большой пряник в форме новогодней ели;

Освоение базовых техник работы с глазурью: контурная роспись, бесконтурная заливка, градиентные переходы и ажурные узоры;

Научитесь искусству декора с помощью посыпок и сахарных украшений.

Все материалы предоставляются, а готовые пряники вы забираете с собой в красивой праздничной упаковке.

Для кого это мероприятие?

Мастер-класс предназначен для детей и взрослых, которые до сих пор хранят ребенка в своей душе. Ограничение по возрасту: 6+. Продолжительность занятия составляет 1 час 30 минут.