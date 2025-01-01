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Киноафиша Мастер-класс по росписи эко-сумок

Мастер-класс по росписи эко-сумок

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс по созданию эко-сумок в Планетарии № 1

Эко-сумка стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это не только удобный и практичный аксессуар, но и шаг к более экологичному образу жизни. На мастер-классе, который пройдет в уютном дворе Планетария № 1, у вас будет уникальная возможность создать собственную модную сумку с индивидуальным принтом.

Что вас ожидает?

В ходе мастер-класса участники смогут проявить свое творчество. Мастера предоставят множество шаблонов для росписи и поделятся секретами правильного нанесения рисунка. Кроме того, они расскажут о том, как ухаживать за вашим новым аксессуаром, чтобы он служил долго.

Для кого?

Мастер-класс подходит для всех желающих, включая детей от 5 лет. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями и научиться чему-то новому.

Длительность и формат

Продолжительность мастер-класса составляет около 40 минут. За это время вы получите не только новую эко-сумку, но и массу положительных эмоций и впечатлений.

Не упустите шанс окунуться в мир творчества и экологии — приходите в Планетарий № 1 и создайте свою уникальную эко-сумку!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
19:00 от 1800 ₽

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