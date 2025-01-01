Творческий мастер-класс по созданию эко-сумок в Планетарии № 1

Эко-сумка стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это не только удобный и практичный аксессуар, но и шаг к более экологичному образу жизни. На мастер-классе, который пройдет в уютном дворе Планетария № 1, у вас будет уникальная возможность создать собственную модную сумку с индивидуальным принтом.

Что вас ожидает?

В ходе мастер-класса участники смогут проявить свое творчество. Мастера предоставят множество шаблонов для росписи и поделятся секретами правильного нанесения рисунка. Кроме того, они расскажут о том, как ухаживать за вашим новым аксессуаром, чтобы он служил долго.

Для кого?

Мастер-класс подходит для всех желающих, включая детей от 5 лет. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями и научиться чему-то новому.

Длительность и формат

Продолжительность мастер-класса составляет около 40 минут. За это время вы получите не только новую эко-сумку, но и массу положительных эмоций и впечатлений.

Не упустите шанс окунуться в мир творчества и экологии — приходите в Планетарий № 1 и создайте свою уникальную эко-сумку!