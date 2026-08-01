Мастер-класс по росписи в студии «Ogonek»

В студии свечей «Ogonek» пройдет уникальный мастер-класс по росписи декора из гипса. Участники смогут выбрать и расписать свои уникальные изделия, такие как:

Шкатулка «Классика» — элегантная и универсальная, идеальная для хранения украшений и мелочей.

Шкатулка «Маленькая» — миниатюрная и очаровательная, станет приятным сюрпризом.

Шкатулка «Круглая» — простой дизайн, который отлично впишется в любой интерьер.

Шкатулка-карусель с лошадкой — выполнена в цирковой эстетике, волшебная и праздничная.

Подставка-овал — лаконичный арт-объект, функциональное место для хранения мелочей.

Поднос — универсальный аксессуар, идеально подходящий для украшений или приятных мелочей.

Интерьерная мини-ванна — стильный акцент, в который можно поместить украшения, свечи или лепестки цветов.

Декоративное украшение с лошадкой — символ года, наполненный грацией и позитивной энергией.

Все материалы будут предоставлены на месте, а готовые изделия участники смогут забрать сразу после мастер-класса.

Это мероприятие прекрасно подходит для проведения с близкими людьми или в формате корпоративов. Студия предлагает оформить билет как подарочный сертификат для известных праздников, таких как дни рождения.

Проведите время с любимыми на уютном мастер-классе от «Ogonek». Этот творческий процесс понравится всем, кто ценит уникальные предметы интерьера и желает создать что-то своими руками!