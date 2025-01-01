Творческий эксперимент в рамках Коломна Фест. Уличный мастер-класс

В рамках Коломна Фест музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу искусства и создавать свое уникальное произведение. Мероприятие пройдет во дворе нового здания музея, в окружении экспонатов прошлой выставки «Анималистика». Это отличная возможность для творческого самовыражения и вдохновения.

Вдохновение от Грибоедова

На мероприятии художница Стельмащук Паулой проведет мастер-класс, где участники смогут вспомнить исторические места Коломны, связанные с Александром Грибоедовым. Участники создадут собственные рисунки, которые могут включать карту района или виды старого Петербурга, опираясь на фотографии.

Полезные сведения

Каждую работу можно забрать с собой в качестве памяти о дне и исторической части города. Вы можете принести свой холст или альбом, но все необходимые материалы также будут предоставлены на месте.

Начало мероприятия

Предлагаем начать погружение в мир искусства в 15:00 и 16:00. Не упустите шанс стать частью уникального творческого процесса!

Мероприятие пройдет в новом здании музея, где будут соблюдены все необходимые условия для комфортного занятия искусством.