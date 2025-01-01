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Мастер-класс по публичному выступлению
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Мастер-класс по публичному выступлению

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по публичным выступлениям с Валерией Созоновой

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный искусству публичных выступлений! Это мероприятие станет настоящим открытием для всех, кто стремится улучшить свои навыки общения с аудиторией.

Что вас ждет на мастер-классе?

На занятии мы подробно разберем:

  • основные жанры публичных выступлений;
  • подготовку к выступлению;
  • способы преодоления страха перед аудиторией;
  • техники общения, которые помогут вам чувствовать себя уверенно.

Кто ведет мастер-класс?

Ведущая мастер-класса - Валерия Созонова, опытный тренер и специалист в области ораторского мастерства. Валерия имеет богатый опыт работы с различными аудиториями и знает, как сделать каждое выступление запоминающимся.

Почему стоит прийти?

Этот мастер-класс будет полезен как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт публичных выступлений. Вы получите практические советы и рекомендации, которые сможете применять сразу после занятия. Кроме того, у вас будет возможность задать вопросы и получить обратную связь от эксперта.

Дата и место проведения

Не упустите шанс стать уверенным оратором! Подробности о дате и месте проведения можно узнать на нашем сайте. Мы ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 3 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
10 августа в 19:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
8 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
24 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
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