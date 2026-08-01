Кулинарные традиции Татарстана на мастер-классе в «Бик тәмле. Бик матур»
Приглашаем вас в уютный дом-музей в самом сердце Казани, расположенный в Старо-татарской Слободе, всего в десяти минутах от метро. Здесь вас встретят как самого дорогого гостя!
Что вас ждет?
- Кулинарный мастер-класс: узнайте секреты приготовления губадии — традиционного татарского сладкого пирожка, от наших опытных хозяюшек.
- Театрализованная экскурсия: познакомьтесь с бытом, историей и культурой татарского народа через интерактивные рассказы.
- Чаепитие: насладитесь настоящим татарским травяным чаем и сладостями, такими как чак-чак и баурсак.
- Фото на память: воспользуйтесь красивыми тематическими локациями для фото, которые станут ярким напоминанием о вашем визите.
Готовы к кулинарному опыту? Уникальный дом-музей татарской кулинарии ждет вас!