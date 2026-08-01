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Мастер-класс по приготовлению губадии
Киноафиша Мастер-класс по приготовлению губадии

Мастер-класс по приготовлению губадии

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+

О выставке

Кулинарные традиции Татарстана на мастер-классе в «Бик тәмле. Бик матур»

Приглашаем вас в уютный дом-музей в самом сердце Казани, расположенный в Старо-татарской Слободе, всего в десяти минутах от метро. Здесь вас встретят как самого дорогого гостя!

Что вас ждет?

  • Кулинарный мастер-класс: узнайте секреты приготовления губадии — традиционного татарского сладкого пирожка, от наших опытных хозяюшек.
  • Театрализованная экскурсия: познакомьтесь с бытом, историей и культурой татарского народа через интерактивные рассказы.
  • Чаепитие: насладитесь настоящим татарским травяным чаем и сладостями, такими как чак-чак и баурсак.
  • Фото на память: воспользуйтесь красивыми тематическими локациями для фото, которые станут ярким напоминанием о вашем визите.

Готовы к кулинарному опыту? Уникальный дом-музей татарской кулинарии ждет вас!

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В других городах
Август
23 августа воскресенье
11:00
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
от 1500 ₽
30 августа воскресенье
12:00
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
от 1500 ₽

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