Кулинарные традиции Татарстана на мастер-классе в «Бик тәмле. Бик матур»

Приглашаем вас в уютный дом-музей в самом сердце Казани, расположенный в Старо-татарской Слободе, всего в десяти минутах от метро. Здесь вас встретят как самого дорогого гостя!

Что вас ждет?

Кулинарный мастер-класс: узнайте секреты приготовления губадии — традиционного татарского сладкого пирожка, от наших опытных хозяюшек.

узнайте секреты приготовления губадии — традиционного татарского сладкого пирожка, от наших опытных хозяюшек. Театрализованная экскурсия: познакомьтесь с бытом, историей и культурой татарского народа через интерактивные рассказы.

познакомьтесь с бытом, историей и культурой татарского народа через интерактивные рассказы. Чаепитие: насладитесь настоящим татарским травяным чаем и сладостями, такими как чак-чак и баурсак.

насладитесь настоящим татарским травяным чаем и сладостями, такими как чак-чак и баурсак. Фото на память: воспользуйтесь красивыми тематическими локациями для фото, которые станут ярким напоминанием о вашем визите.

Готовы к кулинарному опыту? Уникальный дом-музей татарской кулинарии ждет вас!