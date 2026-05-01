Кулинарный мастер-класс татарской кухни в музее-галерее Тайны Сююмбике
Приглашаем вас на увлекательный кулинарный мастер-класс, посвященный приготовлению традиционных татарских блюд. Место проведения — музей-галерея Тайны Сююмбике, расположенный в самом центре Казани, всего в пяти минутах от Кремля.
Что вас ждет?
- Кулинарный мастер-класс: Научитесь готовить эчпочмак — знаменитый татарский треугольник, который полюбится как детям, так и взрослым.
- Увлекательная экскурсия: Погрузитесь в мир ханских легенд и древних символов. Узнайте больше о богатой истории Казани и её тайнах.
- Чаепитие: Насладитесь ароматом настоящего татарского травяного чая в компании сладостей, таких как чак-чак, баурсак и сухофрукты.
Атмосфера исторического приключения
Мастер-класс длится 60-70 минут и предложит вам уникальную возможность не только научиться готовить, но и узнать много нового о культуре Татарстана. Откройте для себя легенды Казани в легкой и дружелюбной атмосфере!