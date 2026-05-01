Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
Мастер-класс по приготовлению эчпочмака

Возраст 6+

О выставке

Кулинарный мастер-класс татарской кухни в музее-галерее Тайны Сююмбике

Приглашаем вас на увлекательный кулинарный мастер-класс, посвященный приготовлению традиционных татарских блюд. Место проведения — музей-галерея Тайны Сююмбике, расположенный в самом центре Казани, всего в пяти минутах от Кремля.

Что вас ждет?

  • Кулинарный мастер-класс: Научитесь готовить эчпочмак — знаменитый татарский треугольник, который полюбится как детям, так и взрослым.
  • Увлекательная экскурсия: Погрузитесь в мир ханских легенд и древних символов. Узнайте больше о богатой истории Казани и её тайнах.
  • Чаепитие: Насладитесь ароматом настоящего татарского травяного чая в компании сладостей, таких как чак-чак, баурсак и сухофрукты.

Атмосфера исторического приключения

Мастер-класс длится 60-70 минут и предложит вам уникальную возможность не только научиться готовить, но и узнать много нового о культуре Татарстана. Откройте для себя легенды Казани в легкой и дружелюбной атмосфере!

Май
Июнь
29 мая пятница
17:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1000 ₽
30 мая суббота
15:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1000 ₽
12 июня пятница
13:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1000 ₽

