Приглашаем на мастер-класс по выпеканию эчпочмака

Дорогие друзья! Мы рады пригласить вас на увлекательный мастер-класс по выпеканию эчпочмака – знаменитого пирожка, который является символом татарской национальной кухни. Этот уникальный кулинарный опыт ждет как детей, так и взрослых!

Что вас ждет на мастер-классе?

Секреты приготовления: Наш опытный ведущий поделится с вами секретами идеального приготовления эчпочмака и продемонстрирует несколько видов защипывания этого аппетитного пирожка.

Наш опытный ведущий поделится с вами секретами идеального приготовления эчпочмака и продемонстрирует несколько видов защипывания этого аппетитного пирожка. Экскурсия по музею: Во время выпекания всех гостей ждет экскурсия по музею, где вы услышите увлекательные истории о татарском народе и его культуре.

Во время выпекания всех гостей ждет экскурсия по музею, где вы услышите увлекательные истории о татарском народе и его культуре. Тематические фото локации: Не упустите возможность сделать яркие фотографии на нескольких тематических локациях!

Не упустите возможность сделать яркие фотографии на нескольких тематических локациях! Чаепитие с национальными сладостями: В завершение мероприятия вас ожидает настоящее татарское чаепитие с национальными сладостями и свежеиспечёнными треугольниками!

Интересные факты о эчпочмаке

Эчпочмак – это не только вкусный, но и символичный продукт. Его треугольная форма олицетворяет три начала: землю, небо и человека. Кроме того, в традиционной татарской кухне эчпочмак часто готовят с различными начинками, включая мясо, картофель и даже яблоки!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу татарской культуры и научиться готовить этот замечательный пирожок! Ждем вас на нашем мастер-классе!