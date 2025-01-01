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Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
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Мастер-класс по приготовлению эчпочмака

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О концерте/спектакле

Приглашаем на мастер-класс по выпеканию эчпочмака

Дорогие друзья! Мы рады пригласить вас на увлекательный мастер-класс по выпеканию эчпочмака – знаменитого пирожка, который является символом татарской национальной кухни. Этот уникальный кулинарный опыт ждет как детей, так и взрослых!

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Секреты приготовления: Наш опытный ведущий поделится с вами секретами идеального приготовления эчпочмака и продемонстрирует несколько видов защипывания этого аппетитного пирожка.
  • Экскурсия по музею: Во время выпекания всех гостей ждет экскурсия по музею, где вы услышите увлекательные истории о татарском народе и его культуре.
  • Тематические фото локации: Не упустите возможность сделать яркие фотографии на нескольких тематических локациях!
  • Чаепитие с национальными сладостями: В завершение мероприятия вас ожидает настоящее татарское чаепитие с национальными сладостями и свежеиспечёнными треугольниками!

Интересные факты о эчпочмаке

Эчпочмак – это не только вкусный, но и символичный продукт. Его треугольная форма олицетворяет три начала: землю, небо и человека. Кроме того, в традиционной татарской кухне эчпочмак часто готовят с различными начинками, включая мясо, картофель и даже яблоки!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу татарской культуры и научиться готовить этот замечательный пирожок! Ждем вас на нашем мастер-классе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 25 июля
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
15:00 от 990 ₽
Казань, 27 июля
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:30 от 990 ₽
Казань, 28 июля
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:00 от 990 ₽
Казань, 29 июля
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:30 от 990 ₽
Казань, 31 июля
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:00 от 990 ₽
Казань, 4 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:00 от 990 ₽
Казань, 5 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:30 от 990 ₽
Казань, 6 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
13:00 от 990 ₽
Казань, 10 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
11:00 от 990 ₽ 18:30 от 990 ₽
Казань, 11 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:00 от 990 ₽
Казань, 12 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:30 от 990 ₽
Казань, 14 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:00 от 990 ₽

В ближайшие дни

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Экскурсия
Секретная Казань: прогулка с фотографом
2 августа в 10:00 Татарский театр им. Камала
от 4550 ₽
0+
Экскурсия
Секретная Казань: прогулка с фотографом
12 августа в 10:00 Татарский театр им. Камала
от 4550 ₽
0+
Экскурсия
Секретная Казань: прогулка с фотографом
28 сентября в 16:00 Татарский театр им. Камала
от 4550 ₽
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