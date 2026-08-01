Музей-галерея Тайны Сююмбике предлагает уникальную возможность для жителей и гостей Казани: кулинарный мастер-класс, на котором вы сможете научиться готовить любимое национальное блюдо – чак-чак. Это не просто занятие, а настоящая экспедиция в мир татарской кухни!
Музей-галерея расположена в самом сердце Казани, всего в пяти минутах пешком от Кремля. Это идеальное место для семейного отдыха и культурного обогащения.
Не упустите возможность стать частью кулинарного события, которое оставит приятные воспоминания! Ждем вас!