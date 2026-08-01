Кулинарный мастер-класс татарской кухни в Казани

Музей-галерея Тайны Сююмбике предлагает уникальную возможность для жителей и гостей Казани: кулинарный мастер-класс, на котором вы сможете научиться готовить любимое национальное блюдо – чак-чак. Это не просто занятие, а настоящая экспедиция в мир татарской кухни!

Что вас ждет?

Кулинарный мастер-класс: Научитесь готовить чак-чак – традиционное татарское лакомство, которое станет украшением любого стола.

Научитесь готовить чак-чак – традиционное татарское лакомство, которое станет украшением любого стола. Иммерсивная экскурсия: Узнайте о богатой истории татарского народа и его традициях.

Узнайте о богатой истории татарского народа и его традициях. Чаепитие: Насладитесь настоящим татарским травяным чаем и попробуйте приготовленный вами чак-чак.

Насладитесь настоящим татарским травяным чаем и попробуйте приготовленный вами чак-чак. Фотосессия: У нас есть красивые тематические локации для создания памятных фотографий.

Музей-галерея расположена в самом сердце Казани, всего в пяти минутах пешком от Кремля. Это идеальное место для семейного отдыха и культурного обогащения.

Не упустите возможность стать частью кулинарного события, которое оставит приятные воспоминания! Ждем вас!