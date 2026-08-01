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Мастер-класс по приготовлению чак-чака
Киноафиша Мастер-класс по приготовлению чак-чака

Мастер-класс по приготовлению чак-чака

6+
Возраст 6+

О выставке

Кулинарный мастер-класс татарской кухни в Казани

Музей-галерея Тайны Сююмбике предлагает уникальную возможность для жителей и гостей Казани: кулинарный мастер-класс, на котором вы сможете научиться готовить любимое национальное блюдо – чак-чак. Это не просто занятие, а настоящая экспедиция в мир татарской кухни!

Что вас ждет?

  • Кулинарный мастер-класс: Научитесь готовить чак-чак – традиционное татарское лакомство, которое станет украшением любого стола.
  • Иммерсивная экскурсия: Узнайте о богатой истории татарского народа и его традициях.
  • Чаепитие: Насладитесь настоящим татарским травяным чаем и попробуйте приготовленный вами чак-чак.
  • Фотосессия: У нас есть красивые тематические локации для создания памятных фотографий.

Музей-галерея расположена в самом сердце Казани, всего в пяти минутах пешком от Кремля. Это идеальное место для семейного отдыха и культурного обогащения.

Не упустите возможность стать частью кулинарного события, которое оставит приятные воспоминания! Ждем вас!

Купить билет на выставка Мастер-класс по приготовлению чак-чака

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В других городах
Август
18 августа вторник
16:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1200 ₽
19 августа среда
11:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1200 ₽
21 августа пятница
17:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1200 ₽
22 августа суббота
12:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1200 ₽
25 августа вторник
16:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1200 ₽
26 августа среда
14:30
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1200 ₽
28 августа пятница
11:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1200 ₽
29 августа суббота
12:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1200 ₽
30 августа воскресенье
17:00
Музей-галерея «Тайны Сююмбике» Казань, Кремлевская, 11
от 1200 ₽

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