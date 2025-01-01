Приглашаем на Мастер-класс по приготовлению чак-чака
Приглашаем всех желающих, взрослых и детей, на увлекательный мастер-класс по приготовлению чак-чака – настоящего лакомства Татарстана! На занятии вы научитесь готовить это сладкое блюдо, которое по праву считается символом татарской кухни.
Что вас ждет на мастер-классе?
- Приготовление чак-чака: Вы самостоятельно нарежете тесто на мелкие кусочки и обжарите их до золотистого цвета. Затем сформируете шарики чак-чака и украсите их цветными посыпками.
- Экскурсия по музею: Участников ждут увлекательные рассказы об истории татарского народа, которые сделают ваше знакомство с культурой еще более насыщенным.
- Фотолокации: Для любителей фотографии предусмотрены несколько тематических локаций, где вы сможете запечатлеть моменты своего творческого процесса.
- Татарское чаепитие: Завершит мастер-класс традиционное татарское чаепитие с национальными сладостями и, конечно же, приготовленным чак-чаком!
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу татарской культуры и научиться готовить это удивительное лакомство. Ждем вас на нашем мастер-классе!