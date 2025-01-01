Приглашаем на Мастер-класс по приготовлению чак-чака

Приглашаем всех желающих, взрослых и детей, на увлекательный мастер-класс по приготовлению чак-чака – настоящего лакомства Татарстана! На занятии вы научитесь готовить это сладкое блюдо, которое по праву считается символом татарской кухни.

Что вас ждет на мастер-классе?

Приготовление чак-чака: Вы самостоятельно нарежете тесто на мелкие кусочки и обжарите их до золотистого цвета. Затем сформируете шарики чак-чака и украсите их цветными посыпками.

Вы самостоятельно нарежете тесто на мелкие кусочки и обжарите их до золотистого цвета. Затем сформируете шарики чак-чака и украсите их цветными посыпками. Экскурсия по музею: Участников ждут увлекательные рассказы об истории татарского народа, которые сделают ваше знакомство с культурой еще более насыщенным.

Участников ждут увлекательные рассказы об истории татарского народа, которые сделают ваше знакомство с культурой еще более насыщенным. Фотолокации: Для любителей фотографии предусмотрены несколько тематических локаций, где вы сможете запечатлеть моменты своего творческого процесса.

Для любителей фотографии предусмотрены несколько тематических локаций, где вы сможете запечатлеть моменты своего творческого процесса. Татарское чаепитие: Завершит мастер-класс традиционное татарское чаепитие с национальными сладостями и, конечно же, приготовленным чак-чаком!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу татарской культуры и научиться готовить это удивительное лакомство. Ждем вас на нашем мастер-классе!