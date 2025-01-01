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Мастер-класс по приготовлению чак-чака
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Мастер-класс по приготовлению чак-чака

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О концерте/спектакле

Приглашаем на Мастер-класс по приготовлению чак-чака

Приглашаем всех желающих, взрослых и детей, на увлекательный мастер-класс по приготовлению чак-чака – настоящего лакомства Татарстана! На занятии вы научитесь готовить это сладкое блюдо, которое по праву считается символом татарской кухни.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Приготовление чак-чака: Вы самостоятельно нарежете тесто на мелкие кусочки и обжарите их до золотистого цвета. Затем сформируете шарики чак-чака и украсите их цветными посыпками.
  • Экскурсия по музею: Участников ждут увлекательные рассказы об истории татарского народа, которые сделают ваше знакомство с культурой еще более насыщенным.
  • Фотолокации: Для любителей фотографии предусмотрены несколько тематических локаций, где вы сможете запечатлеть моменты своего творческого процесса.
  • Татарское чаепитие: Завершит мастер-класс традиционное татарское чаепитие с национальными сладостями и, конечно же, приготовленным чак-чаком!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу татарской культуры и научиться готовить это удивительное лакомство. Ждем вас на нашем мастер-классе!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 23 июля
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
15:00 от 1200 ₽
Казань, 27 июля
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
15:00 от 1200 ₽
Казань, 30 июля
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
12:00 от 1200 ₽
Казань, 2 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
15:00 от 1200 ₽
Казань, 3 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
15:00 от 1200 ₽
Казань, 7 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:00 от 1200 ₽
Казань, 9 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
18:00 от 1200 ₽
Казань, 10 августа
Дом-музей «Бик тәмле. Бик матур» Казань, Каюма Насыри, 1/5б
15:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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Экскурсия
Секретная Казань: прогулка с фотографом
5 сентября в 13:00 Татарский театр им. Камала
от 4550 ₽
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Экскурсия
Секретная Казань: прогулка с фотографом
17 октября в 13:00 Татарский театр им. Камала
от 4550 ₽
0+
Экскурсия
Секретная Казань: прогулка с фотографом
8 сентября в 16:00 Татарский театр им. Камала
от 4550 ₽
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