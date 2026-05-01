Мастер-класс по латиноамериканским танцам «Танцуй латину»
Мастер-класс по латиноамериканским танцам «Танцуй латину»

Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О выставке

Мастер-класс по латиноамериканским танцам в Москве

Погрузитесь в мир зажигательных ритмов латиноамериканских танцев! Эти занятия не только помогут улучшить физическое здоровье, но и станут отличным способом снять стресс и поднять настроение.

На мастер-классе вы научитесь красиво двигаться, улучшите гибкость и координацию движений, а также укрепите мышцы. Под руководством опытного тренера, танцора международного класса, вы освоите различные хореографические композиции.

Что вас ждет на занятиях?

В программу мастер-класса входят основные движения популярных латиноамериканских танцев, таких как:

  • самба
  • бачата
  • ча-ча-ча
  • мамба
  • румба
  • пасадобль
  • джай

Что взять с собой?

Не забудьте про удобную одежду и обувь, бутылочку с водой и, конечно, хорошее настроение!

Мастер-класс проводит Сергей Александрович Жабин, руководитель студии танцев "Latina". Присоединяйтесь и раскройте свои таланты на танцполе!

Май
Июнь
30 мая суббота
12:00
Клубный центр «Спутник» Москва, Кастанаевская, 24
от 1600 ₽
8 июня понедельник
18:30
Клубный центр «Спутник» Москва, Кастанаевская, 24
от 1600 ₽
17 июня среда
18:30
Клубный центр «Спутник» Москва, Кастанаевская, 24
от 1600 ₽

