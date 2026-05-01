Мастер-класс по латиноамериканским танцам в Москве

Погрузитесь в мир зажигательных ритмов латиноамериканских танцев! Эти занятия не только помогут улучшить физическое здоровье, но и станут отличным способом снять стресс и поднять настроение.

На мастер-классе вы научитесь красиво двигаться, улучшите гибкость и координацию движений, а также укрепите мышцы. Под руководством опытного тренера, танцора международного класса, вы освоите различные хореографические композиции.

Что вас ждет на занятиях?

В программу мастер-класса входят основные движения популярных латиноамериканских танцев, таких как:

самба

бачата

ча-ча-ча

мамба

румба

пасадобль

джай

Что взять с собой?

Не забудьте про удобную одежду и обувь, бутылочку с водой и, конечно, хорошее настроение!

Мастер-класс проводит Сергей Александрович Жабин, руководитель студии танцев "Latina". Присоединяйтесь и раскройте свои таланты на танцполе!