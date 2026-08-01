Мастер-класс по лепке из глины в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по лепке из глины, который пройдет в камерном саду особняка XIX века. Это событие подарит вам возможность творчески провести летний день в красивом и уютном пространстве, окруженном историей.

На мастер-классе вы сможете создать не только посуду, но и оригинальные предметы декора. В процессе работы вас будет вдохновлять просмотр избранной классики кинематографа, что создаст незабываемую атмосферу творчества и искусства.

Не упустите шанс насладиться рукой мастерства в компании единомышленников и прекрасной атмосферой. Этот опыт станет отличной возможностью для отдыха и самовыражения в живописной обстановке.