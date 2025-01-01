Мастер-классы по изготовлению кыргызской куклы чий куурчак

Культурный центр ЗИЛ приглашает вас принять участие в уникальных мастер-классах по изготовлению традиционной кыргызской куклы чий куурчак в рамках проекта «Дом, который всегда со мной». Это прекрасная возможность погрузиться в мир кыргызской культуры и узнать об интересных традициях народного творчества.

Глубокий философский смысл

Кукла чий куурчак не только является предметом искусства, но и носит в себе глубокий философский смысл. Она традиционно используется в кыргызской культуре как оберег, символизирующий защиту и благополучие. Участники мастер-класса смогут узнать, как правильно создавать такие куклы и какую роль они играют в жизни кыргызского народа.

Конкурс на лучшее изделие

Помимо творческого процесса, на мастер-классе пройдет конкурс на лучшее изделие. Участник, который создаст самую оригинальную куклу, получит в подарок сувенирную юрту — уникальный символ кыргызской культуры. Не упустите шанс проявить свои творческие способности и получить приз!

Запись на мастер-классы открыта. Мы ждем вас в Культурном центре ЗИЛ, чтобы вместе создать что-то по-настоящему удивительное!