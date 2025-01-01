Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер-класс по изготовлению и росписи пряничных домиков
Киноафиша Мастер-класс по изготовлению и росписи пряничных домиков

Мастер-класс по изготовлению и росписи пряничных домиков

12+
Возраст 12+

О выставке

Мастер-класс по изготовлению и росписи пряничных домиков

Ищете веселое и творческое занятие, которое подарит вам зимнее настроение? Приглашаем принять участие в мастер-классе, где вы сможете создать собственный пряничный домик — символ новогоднего праздника, приносящий с собой дух волшебства и сказки.

Пряничный домик пришел к нам из известной сказки Братьев Гримм «Гензель и Гретель». Он стал настоящим символом зимы и наполняет дом ароматом корицы и имбиря. Теперь у вас есть возможность не только собрать, но и оформить свой уникальный домик!

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Сборка пряничного домика: все детали подготовлены, остается лишь включить фантазию и собрать уютное жилище.
  • Украшение: глазурь, съедобные посыпки и «снег» из пищевых ингредиентов сделают ваш домик не только безопасным, но и красивым.
  • Создание декоративных элементов: изготовьте елочку и мини-украшения, чтобы композиция выглядела как сказочный кадр.
  • Познание истории: интересный рассказ о рецептуре и традициях пряничных домиков в Европе и России.

Все необходимые материалы предоставляются, а готовые домики вы сможете забрать с собой в красивой праздничной упаковке.

Для кого подойдет мастер-класс?

Мастер-класс идеально подходит для детей (с 12 лет) и всей семьи, а также для компании друзей и коллег. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу праздника и оригинально провести время в преддверии нового года.

Планируете украсить свой дом или сделать оригинальный подарок? Приходите на мастер-класс и получите шанс стать собирателем пряничных домиков, создавая незабываемые впечатления!

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Купить билет на выставка Мастер-класс по изготовлению и росписи пряничных домиков

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
30 декабря вторник
17:30
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2500 ₽
3 января суббота
16:30
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2500 ₽
7 января среда
16:30
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2500 ₽
9 января пятница
16:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2500 ₽

Фотографии

Мастер-класс по изготовлению и росписи пряничных домиков Мастер-класс по изготовлению и росписи пряничных домиков Мастер-класс по изготовлению и росписи пряничных домиков

В ближайшие дни

Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
24 января в 18:00 Музей «В Тишине»
от 1400 ₽
Надежда Бей. Корпоирреальность
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Надежда Бей. Корпоирреальность
14 декабря в 14:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 990 ₽
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
26 декабря в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1800 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше