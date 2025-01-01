Мастер-класс по изготовлению и росписи пряничных домиков

Ищете веселое и творческое занятие, которое подарит вам зимнее настроение? Приглашаем принять участие в мастер-классе, где вы сможете создать собственный пряничный домик — символ новогоднего праздника, приносящий с собой дух волшебства и сказки.

Пряничный домик пришел к нам из известной сказки Братьев Гримм «Гензель и Гретель». Он стал настоящим символом зимы и наполняет дом ароматом корицы и имбиря. Теперь у вас есть возможность не только собрать, но и оформить свой уникальный домик!

Что вас ждет на мастер-классе?

Сборка пряничного домика: все детали подготовлены, остается лишь включить фантазию и собрать уютное жилище.

Украшение: глазурь, съедобные посыпки и «снег» из пищевых ингредиентов сделают ваш домик не только безопасным, но и красивым.

Создание декоративных элементов: изготовьте елочку и мини-украшения, чтобы композиция выглядела как сказочный кадр.

Познание истории: интересный рассказ о рецептуре и традициях пряничных домиков в Европе и России.

Все необходимые материалы предоставляются, а готовые домики вы сможете забрать с собой в красивой праздничной упаковке.

Для кого подойдет мастер-класс?

Мастер-класс идеально подходит для детей (с 12 лет) и всей семьи, а также для компании друзей и коллег. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу праздника и оригинально провести время в преддверии нового года.

Планируете украсить свой дом или сделать оригинальный подарок? Приходите на мастер-класс и получите шанс стать собирателем пряничных домиков, создавая незабываемые впечатления!

Продолжительность: 1 час 30 минут.