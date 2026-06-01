Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер-класс по эпоксидной смоле «Сервировочный столик. Море»
Киноафиша Мастер-класс по эпоксидной смоле «Сервировочный столик. Море»

Мастер-класс по эпоксидной смоле «Сервировочный столик. Море»

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс по работе с эпоксидной смолой

В МАУК «Культурный центр «Урал» пройдет мастер-класс, на котором участники смогут создать сервировочный столик в морской тематике. Это идеальное украшение для закусок и напитков, которое станет уникальным элементом интерьера вашего дома.

Что вас ожидает?

На мастер-классе вы научитесь работать с эпоксидной смолой и создадите свое неповторимое изделие, которое добавит уюта в ваши романтические вечера. Размер сервировочного столика составит примерно 30 см в диаметре и 15 см в высоту.

Меры предосторожности

Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому на мероприятии будут предоставлены все необходимые средства защиты: респираторы, фартуки и перчатки. Обратите внимание, что участие в мастер-классе не рекомендуется для беременных женщин.

Как проходит мастер-класс?

Изделие останется на сушку и обработку в студии, и вы сможете забрать его через несколько дней. Внешний вид вашего столика может немного отличаться от изображенного на афише.

Где пройдет мастер-класс?

Место проведения: Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3, Центр культуры «Урал», кабинет 318.

Важно знать

Схема рассадки является условной. Выбор места осуществляется в порядке очереди. Вход в Центр культуры «Урал» и участие в мастер-классе возможны только при предъявлении билета в печатном или электронном виде. Сопровождающие без билета должны иметь при себе удостоверение личности.

Купить билет на выставка Мастер-класс по эпоксидной смоле «Сервировочный столик. Море»

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
13 июня суббота
19:30
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽
21 июня воскресенье
17:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽
19 июля воскресенье
12:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс по живописи «Золотая рыбка»
16+
Мастер-класс

Мастер-класс по живописи «Золотая рыбка»

21 июня в 15:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 2200 ₽
Свобода творчества в Саду трав. Музейная мастерская
6+
Мастер-класс

Свобода творчества в Саду трав. Музейная мастерская

20 июня в 14:30 Ельцин Центр
от 350 ₽
Осторожно! Хрупко... Анна Егоян
6+
Литература

Осторожно! Хрупко... Анна Егоян

9 июня в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 2800 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше