Мастер-класс по работе с эпоксидной смолой

В МАУК «Культурный центр «Урал» пройдет мастер-класс, на котором участники смогут создать сервировочный столик в морской тематике. Это идеальное украшение для закусок и напитков, которое станет уникальным элементом интерьера вашего дома.

Что вас ожидает?

На мастер-классе вы научитесь работать с эпоксидной смолой и создадите свое неповторимое изделие, которое добавит уюта в ваши романтические вечера. Размер сервировочного столика составит примерно 30 см в диаметре и 15 см в высоту.

Меры предосторожности

Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому на мероприятии будут предоставлены все необходимые средства защиты: респираторы, фартуки и перчатки. Обратите внимание, что участие в мастер-классе не рекомендуется для беременных женщин.

Как проходит мастер-класс?

Изделие останется на сушку и обработку в студии, и вы сможете забрать его через несколько дней. Внешний вид вашего столика может немного отличаться от изображенного на афише.

Где пройдет мастер-класс?

Место проведения: Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3, Центр культуры «Урал», кабинет 318.

Важно знать

Схема рассадки является условной. Выбор места осуществляется в порядке очереди. Вход в Центр культуры «Урал» и участие в мастер-классе возможны только при предъявлении билета в печатном или электронном виде. Сопровождающие без билета должны иметь при себе удостоверение личности.