Создайте уникальные настенные часы в Культурном центре «Урал»

Культурный центр «Урал» приглашает вас на мастер-класс по работе с эпоксидной смолой. Участники смогут создать уникальные настенные часы с эффектом мрамора. Каждый сможет продемонстрировать свои художественные способности, ведь удивительные переливы красок возникнут практически сами собой.

Что вас ждет на мастер-классе?

На мероприятии вам предоставят все необходимые материалы и средства защиты: респираторы, фартуки и одноразовые перчатки. Мы заботимся о вашем здоровье и безопасности, поэтому принимаем все меры предосторожности в работе с эпоксидной смолой.

Творческий процесс

С помощью эпоксидной смолы вы сможете создать настоящий шедевр. Варианты для вашего искусства безграничны: просто разведите смолу и налейте на основу — и вы увидите, как краски начинают пробуждать жизнь на ваших часах.

Где и когда?

Мастер-класс будет проходить в Екатеринбурге по адресу: ул. Студенческая, д. 3, Культурный центр «Урал», кабинет 318. Не забывайте, что изделия после мастер-класса остнут на сушку и обработку в студии.

Обратите внимание

Количество мест ограничено. Схема рассадки условная, выбор мест производится в порядке очереди. Вход в Культурный центр «Урал» осуществляется только при наличии билета на мероприятие. Обязательно возьмите удостоверение личности, если вас сопровождают люди без билета.

Не упустите шанс создать неповторимый предмет декора для вашего дома или оригинальный подарок!