Мастер-класс по эпоксидной смоле «Часы с сухоцветами. Летний микс»
Мастер-класс по эпоксидной смоле «Часы с сухоцветами. Летний микс»

Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О выставке

Создайте уникальные часы на мастер-классе в Культурном центре «Урал»

Давно мечтали создать уникальную вещь своими руками, которая станет отличным подарком? Мы ждем вас на мастер-классе, где вы сможете овладеть навыками работы с эпоксидной смолой и создать авторские часы.

На мастер-классе вы сможете выбрать из десятков видов сухоцветов, а также воспользоваться нашей новинкой — различными фруктами, ягодами и другими «дарами природы» для оформления вашего шедевра. Создавайте цветочные или фруктовые часики, или комбинируйте все в один яркий микс — мы за свободу творчества!

Безопасность на первом месте

Мы заботимся о вашем здоровье и соблюдаем все меры предосторожности при работе с эпоксидной смолой. На мастер-классе вам будут предоставлены респираторы, фартуки и одноразовые перчатки. Обратите внимание: мы не рекомендуем посещение этого мастер-класса беременным женщинам.

Готовые изделия

Ваши работы останутся на сушку и обработку в студии. Готовность изделий составит от 1 до 3 недель, по договоренности с мастером возможно более раннее получение.

Подробности

Диаметр вашего изделия — 24 см.

Место проведения: Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3, Культурный центр «Урал», кабинет 318.

Обращаем внимание, что схема рассадки является условной. Выбор места и ряда не закрепляет за участником конкретного места. Посадка осуществляется по выбору гостя в порядке очереди.

Вход в Культурный центр «Урал» осуществляется при наличии билета на мероприятие. Все сопровождающие лица без билета должны иметь с собой удостоверение личности.

Июнь
Июль
6 июня суббота
12:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽
20 июня суббота
19:30
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽
18 июля суббота
19:30
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽

