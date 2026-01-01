Мастер-класс по работе с эпоксидной смолой в Культурном центре «Урал»

Культурный центр «Урал» приглашает всех желающих на уникальный мастер-класс, где вы сможете создать стильные часы с использованием эпоксидной смолы и натуральных материалов. Участникам предоставятся возможность орудовать с сухоцветами, фруктами и ягодами.

Создайте уникальный подарок

Вы мечтали сделать оригинальное изделие своими руками? На нашем мастер-классе у вас есть возможность овладеть навыками работы с эпоксидной смолой и дополнить свой интерьер авторским творением — настоящими часами. На выбор будет представлено множество видов сухоцветов, а также новинка — разнообразные фрукты и ягоды.

Безопасность превыше всего

Мы уделяем внимание вашим здоровью и безопасности. Все участники мастер-класса будут обеспечены респираторами для защиты органов дыхания, фартуками и одноразовыми перчатками. Однако мы рекомендуем беременным женщинам воздержаться от посещения данного мероприятия.

Информация о мероприятии

Готовые изделия останутся на сушку в студии, и вы сможете забрать их через несколько дней по указанному адресу:

г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3, Культурный центр «Урал», кабинет 318.

Обратите внимание, что схема рассадки условная: выбор места и ряда не закрепляет за участником конкретное место. Посадка осуществляется в порядке очереди.

Вход в Культурный центр «Урал» возможен только при наличии билета на мероприятие. Сопровождающие лица без билета должны иметь с собой удостоверение личности.