Мастер-класс по акварели. Лаванда
Мастер-класс по акварели. Лаванда

Мастер-класс по акварели. Лаванда

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по акварели: создайте свою картину в особняке XIX века

Идея, как провести субботу в Петербурге: отправиться в особняк XIX века и научиться живописи на мастер-классе по акварели. У вас будет уникальная возможность создать красочную иллюстрацию лаванды под руководством профессионала.

О преподавателе

Мастер-класс проведёт Мария Спивак — архитектор-художник с богатым опытом, каллиграф и ботанический иллюстратор. Её искусство находит гармонию между архитектурой и природой, что позволяет участникам погрузиться в атмосферу творчества.

Что вас ждёт

Мы предоставим все необходимые материалы: референсы разной сложности, подходящие как для новичков, так и для опытных художников. Также вы получите лист хлопковой бумаги, краски и кисти.

Ваше творение

Под чутким руководством Марии вы создадите уникальную иллюстрацию одного из самых красивых и романтичных цветов – лаванды. По окончании мастер-класса картина останется с вами на память.

Не упустите шанс провести субботу с пользой и вдохновением!

Купить билет на выставка Мастер-класс по акварели. Лаванда

Октябрь
4 октября суббота
13:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 3500 ₽

