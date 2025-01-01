Мастер-класс по акварели: создайте свою картину в особняке XIX века

Идея, как провести субботу в Петербурге: отправиться в особняк XIX века и научиться живописи на мастер-классе по акварели. У вас будет уникальная возможность создать красочную иллюстрацию лаванды под руководством профессионала.

О преподавателе

Мастер-класс проведёт Мария Спивак — архитектор-художник с богатым опытом, каллиграф и ботанический иллюстратор. Её искусство находит гармонию между архитектурой и природой, что позволяет участникам погрузиться в атмосферу творчества.

Что вас ждёт

Мы предоставим все необходимые материалы: референсы разной сложности, подходящие как для новичков, так и для опытных художников. Также вы получите лист хлопковой бумаги, краски и кисти.

Ваше творение

Под чутким руководством Марии вы создадите уникальную иллюстрацию одного из самых красивых и романтичных цветов – лаванды. По окончании мастер-класса картина останется с вами на память.

Не упустите шанс провести субботу с пользой и вдохновением!