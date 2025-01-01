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Мастер-класс «Пионы»
Билеты от 1100₽
Киноафиша Мастер-класс «Пионы»

Мастер-класс «Пионы»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по акриловой живописи 

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс «Пионы», где за 2 часа вы сможете создать свою собственную цветочную композицию с помощью акриловых красок. Это занятие подходит как для начинающих, так и для опытных художников.

Что вас ждет?

Во время мастер-класса мы погрузимся в летнее торжество цвета и насладимся ярким цветением пионов. Участники узнают о:

  • особенностях техники живописи акрилом;
  • подборе цветовых тонов;
  • основах построения композиции.

Ваши работы

По завершении мастер-класса вы получите готовую картину, которая станет оригинальным акцентом в вашем интерьере или отличным подарком для близких.

О ведущем

Мастер-класс проводит художница Анна Аронова, член Московского союза художников и Творческого союза художников России. Ее опыт и творческий подход помогут вам раскрыть свой потенциал и создать настоящее произведение искусства.

Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием — записывайтесь на мастер-класс «Пионы» уже сегодня!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1100 ₽

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