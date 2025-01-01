Мастер-класс по акриловой живописи

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс «Пионы», где за 2 часа вы сможете создать свою собственную цветочную композицию с помощью акриловых красок. Это занятие подходит как для начинающих, так и для опытных художников.

Что вас ждет?

Во время мастер-класса мы погрузимся в летнее торжество цвета и насладимся ярким цветением пионов. Участники узнают о:

особенностях техники живописи акрилом;

подборе цветовых тонов;

основах построения композиции.

Ваши работы

По завершении мастер-класса вы получите готовую картину, которая станет оригинальным акцентом в вашем интерьере или отличным подарком для близких.

О ведущем

Мастер-класс проводит художница Анна Аронова, член Московского союза художников и Творческого союза художников России. Ее опыт и творческий подход помогут вам раскрыть свой потенциал и создать настоящее произведение искусства.

Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием — записывайтесь на мастер-класс «Пионы» уже сегодня!