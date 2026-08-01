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Мастер-класс «Пицца-осьминожка»
Киноафиша Мастер-класс «Пицца-осьминожка»

Мастер-класс «Пицца-осьминожка»

6+
Возраст 6+

О выставке

Кулинарный мастер-класс для детей на Фабрике мороженого Alpinetti

Приглашаем маленьких гурманов на увлекательный мастер-класс, где обыденная пицца обретет новые формы в виде забавного съедобного героя! В течение 60 минут ребята смогут:

  • почувствовать себя настоящим пиццайоло;
  • самостоятельно подготовить основу для пиццы;
  • добавить ароматный томатный соус и сыр;
  • создать осьминожку из сосиски с веселыми щупальцами;
  • украсить своего героя и придумать ему характер;
  • увидеть, как пицца запекается до румяной корочки;
  • попробовать блюдо, приготовленное собственными руками.

Этот мастер-класс объединяет кулинарию, творчество и игру. Под руководством опытных поваров каждый ребенок приобретет новые навыки, получит яркие впечатления и создаст уникальную пиццу, которой сможет гордиться перед родителями и друзьями.

В конце мероприятия состоится дегустация горячей пиццы-осьминожки и памятная фотосессия с вкусным результатом!

Купить билет на выставка Мастер-класс «Пицца-осьминожка»

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
17 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
20 августа четверг
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
24 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
26 августа среда
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
27 августа четверг
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
30 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
31 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Пицца-осьминожка» Мастер-класс «Пицца-осьминожка» Мастер-класс «Пицца-осьминожка» Мастер-класс «Пицца-осьминожка»

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