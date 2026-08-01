Приглашаем маленьких гурманов на увлекательный мастер-класс, где обыденная пицца обретет новые формы в виде забавного съедобного героя! В течение 60 минут ребята смогут:
Этот мастер-класс объединяет кулинарию, творчество и игру. Под руководством опытных поваров каждый ребенок приобретет новые навыки, получит яркие впечатления и создаст уникальную пиццу, которой сможет гордиться перед родителями и друзьями.
В конце мероприятия состоится дегустация горячей пиццы-осьминожки и памятная фотосессия с вкусным результатом!