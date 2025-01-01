Мастер-класс в Нижегородском планетарии

Современную жизнь невозможно представить без спутников. В настоящее время на околоземной орбите насчитывается более 10 тысяч аппаратов. Эти спутники обеспечивают навигацию, телевидение и интернет, помогают предсказывать погоду и многое другое.

История космических исследований началась 4 октября 1957 года с запуска первого искусственного спутника Земли. Этот небольшой блестящий шарик с четырьмя антеннами стал настоящей сенсацией и открыл новую эру в освоении космоса. Запуск «Спутника-1» продемонстрировал способность человека создавать аппараты, способные покинуть пределы нашей планеты.

Создание миниатюрного макета

На нашем мастер-классе мы предложим участникам создать миниатюрный макет этого легендарного спутника. Вы узнаете о принципах его работы и о том, как проходил его запуск. Кроме того, мы расскажем про интересные спутники, которые в настоящее время окружают Землю.

Встреча с космонавтами

Также мы «заглянем» в гости к космонавтам, которые живут на Международной космической станции — самом большом искусственном спутнике, построенном на орбите. Вам будет представлена уникальная возможность узнать о жизни и работе космонавтов в условиях невесомости.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия в мир космоса! Место проведения: зал «Планета».