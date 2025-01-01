Пока все собираются в школу, в Джаггере готовят вкусняшки! Приглашаем кулинарных энтузиастов – любящих родителей и их детей – принять участие в увлекательном мастер-классе от нашего шеф-повара.
На мастер-классе мы освоим секреты приготовления настоящего сочного бургера и научимся готовить красивейший милкшейк! Шеф-повар поделится секретами выбора самых свежих и качественных ингредиентов, а затем под его чутким руководством каждый участник сможет собрать и создать свой кулинарный шедевр.
Родителям предоставляется возможность не только активно участвовать в приготовлении, но и отдохнуть за чашечкой кофе или более крепкого напитка, пока их дети будут создавать свои кулинарные произведения искусства.
Каждый участник мастер-класса унесет с собой не только вкусный бургер и красивейший милкшейк, но и множество положительных эмоций, ведь их можно будет попробовать сразу же после приготовления!
Это прекрасный шанс встретиться с друзьями и родственниками после летних каникул и перед началом учебного года! Мастер-класс ориентирован на детей от 7 лет. Обратите внимание, что билет нужно приобретать только для участников мастер-класса. Сопровождающим билет не требуется.