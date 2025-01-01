Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Мастер-класс от шефа

Мастер-класс от шефа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кулинарный мастер-класс для детей и родителей

Пока все собираются в школу, в Джаггере готовят вкусняшки! Приглашаем кулинарных энтузиастов – любящих родителей и их детей – принять участие в увлекательном мастер-классе от нашего шеф-повара.

Что мы будем готовить?

На мастер-классе мы освоим секреты приготовления настоящего сочного бургера и научимся готовить красивейший милкшейк! Шеф-повар поделится секретами выбора самых свежих и качественных ингредиентов, а затем под его чутким руководством каждый участник сможет собрать и создать свой кулинарный шедевр.

Что ждет родителей?

Родителям предоставляется возможность не только активно участвовать в приготовлении, но и отдохнуть за чашечкой кофе или более крепкого напитка, пока их дети будут создавать свои кулинарные произведения искусства.

Итог мастер-класса

Каждый участник мастер-класса унесет с собой не только вкусный бургер и красивейший милкшейк, но и множество положительных эмоций, ведь их можно будет попробовать сразу же после приготовления!

Пригласите друзей!

Это прекрасный шанс встретиться с друзьями и родственниками после летних каникул и перед началом учебного года! Мастер-класс ориентирован на детей от 7 лет. Обратите внимание, что билет нужно приобретать только для участников мастер-класса. Сопровождающим билет не требуется.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
18:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
17 августа в 12:00 Манеж
Билеты
Входной билет в музей Эрарта
6+
Фотография Живопись Скульптура Инсталляция Современное искусство
Входной билет в музей Эрарта
4 октября в 11:00 Эрарта
от 1250 ₽
VR-выставка «Виарный Петербург»
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
VR-выставка «Виарный Петербург»
12 августа в 15:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 1490 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше