Кулинарный мастер-класс для детей и родителей

Пока все собираются в школу, в Джаггере готовят вкусняшки! Приглашаем кулинарных энтузиастов – любящих родителей и их детей – принять участие в увлекательном мастер-классе от нашего шеф-повара.

Что мы будем готовить?

На мастер-классе мы освоим секреты приготовления настоящего сочного бургера и научимся готовить красивейший милкшейк! Шеф-повар поделится секретами выбора самых свежих и качественных ингредиентов, а затем под его чутким руководством каждый участник сможет собрать и создать свой кулинарный шедевр.

Что ждет родителей?

Родителям предоставляется возможность не только активно участвовать в приготовлении, но и отдохнуть за чашечкой кофе или более крепкого напитка, пока их дети будут создавать свои кулинарные произведения искусства.

Итог мастер-класса

Каждый участник мастер-класса унесет с собой не только вкусный бургер и красивейший милкшейк, но и множество положительных эмоций, ведь их можно будет попробовать сразу же после приготовления!

Пригласите друзей!

Это прекрасный шанс встретиться с друзьями и родственниками после летних каникул и перед началом учебного года! Мастер-класс ориентирован на детей от 7 лет. Обратите внимание, что билет нужно приобретать только для участников мастер-класса. Сопровождающим билет не требуется.