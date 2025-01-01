Мастер-классы от Киношколы АРТЦЕХ

Киношкола АРТЦЕХ приглашает вас на уникальную лабораторию кино, где вы сможете пройти путь от идеи до воплощения. Участники смогут погрузиться в мир киноискусства и получить ценные знания от опытных педагогов-режиссеров.

Темы мастер-классов

Сценарное мастерство

Основы режиссуры

Работа с актером

Работа на камеру

Съемка актерского портфолио и визиток

Самопробы

Анализ фильмов и поиск референсов

Презентация проекта и питчинг

Встреча с профессионалами индустрии

Педагоги-режиссеры

Вашими наставниками станут:

Оксана Цехович

Камила Рамазанова

Лина Тибилова

Екатерина Толкунова

Алексей Чуличкин

Данила Дашевский

Не упустите возможность освоить новые навыки и стать частью киноиндустрии! Записывайтесь на мастер-классы и откройте для себя мир кино.