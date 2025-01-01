Мастер-классы от Киношколы АРТЦЕХ
Киношкола АРТЦЕХ приглашает вас на уникальную лабораторию кино, где вы сможете пройти путь от идеи до воплощения. Участники смогут погрузиться в мир киноискусства и получить ценные знания от опытных педагогов-режиссеров.
Темы мастер-классов
- Сценарное мастерство
- Основы режиссуры
- Работа с актером
- Работа на камеру
- Съемка актерского портфолио и визиток
- Самопробы
- Анализ фильмов и поиск референсов
- Презентация проекта и питчинг
- Встреча с профессионалами индустрии
Педагоги-режиссеры
Вашими наставниками станут:
- Оксана Цехович
- Камила Рамазанова
- Лина Тибилова
- Екатерина Толкунова
- Алексей Чуличкин
- Данила Дашевский
Не упустите возможность освоить новые навыки и стать частью киноиндустрии! Записывайтесь на мастер-классы и откройте для себя мир кино.