Мастер-класс от Киношколы Артцех «Лаборатория кино. От идеи до воплощения»
Мастер-класс от Киношколы Артцех «Лаборатория кино. От идеи до воплощения»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мастер-классы от Киношколы АРТЦЕХ

Киношкола АРТЦЕХ приглашает вас на уникальную лабораторию кино, где вы сможете пройти путь от идеи до воплощения. Участники смогут погрузиться в мир киноискусства и получить ценные знания от опытных педагогов-режиссеров.

Темы мастер-классов

  • Сценарное мастерство
  • Основы режиссуры
  • Работа с актером
  • Работа на камеру
  • Съемка актерского портфолио и визиток
  • Самопробы
  • Анализ фильмов и поиск референсов
  • Презентация проекта и питчинг
  • Встреча с профессионалами индустрии

Педагоги-режиссеры

Вашими наставниками станут:

  • Оксана Цехович
  • Камила Рамазанова
  • Лина Тибилова
  • Екатерина Толкунова
  • Алексей Чуличкин
  • Данила Дашевский

Не упустите возможность освоить новые навыки и стать частью киноиндустрии! Записывайтесь на мастер-классы и откройте для себя мир кино.

