Театральный мастер-класс Виталия Кима

Приглашаем всех желающих на мастер-класс Виталия Кима - основателя и режиссера Театра Земли из Санкт-Петербурга. Этот уникальный семинар предложит зрителям и участникам углубленное понимание теоретических и практических аспектов движения в танце и театре.

Что вас ждет на мастер-классе?

Виталий Ким раскроет ключевые понятия, такие как:

Ось и три центра;

Вертикальная, горизонтальная и сагиттальная плоскости человека;

Этажи движения.

Участники смогут узнать, как эти элементы влияют на выражение и восприятие движения, а также на взаимодействие актера с телом. Кроме того, Виталий Ким поделится первым принципом Театра Земли, который поможет понять связь между двумя основополагающими понятиями — "движение" и "тело".

Интересные факты о Театре Земли

Театр Земли был основан в 1999 году и зарекомендовал себя как одно из самых инновационных театральных объединений Санкт-Петербурга. Спектакли театра уникальны своим подходом к пластике и движению, что делает их зрелищными и глубокими.

Не упустите возможность улучшить свои навыки и расширить горизонты понимания театрального искусства на этом мастер-классе!