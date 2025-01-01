Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мастер-класс «Одно движение / действие»
Билеты от 3000₽
Киноафиша Мастер-класс «Одно движение / действие»

Мастер-класс «Одно движение / действие»

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Театральный мастер-класс Виталия Кима

Приглашаем всех желающих на мастер-класс Виталия Кима - основателя и режиссера Театра Земли из Санкт-Петербурга. Этот уникальный семинар предложит зрителям и участникам углубленное понимание теоретических и практических аспектов движения в танце и театре.

Что вас ждет на мастер-классе?

Виталий Ким раскроет ключевые понятия, такие как:

  • Ось и три центра;
  • Вертикальная, горизонтальная и сагиттальная плоскости человека;
  • Этажи движения.

Участники смогут узнать, как эти элементы влияют на выражение и восприятие движения, а также на взаимодействие актера с телом. Кроме того, Виталий Ким поделится первым принципом Театра Земли, который поможет понять связь между двумя основополагающими понятиями — "движение" и "тело".

Интересные факты о Театре Земли

Театр Земли был основан в 1999 году и зарекомендовал себя как одно из самых инновационных театральных объединений Санкт-Петербурга. Спектакли театра уникальны своим подходом к пластике и движению, что делает их зрелищными и глубокими.

Не упустите возможность улучшить свои навыки и расширить горизонты понимания театрального искусства на этом мастер-классе!

Купить билет на выставка Мастер-класс «Одно движение / действие»

Помощь с билетами
Октябрь
7 октября вторник
19:00
Лаборатория современного театра Москва, Сайкина, 9/1
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
6+
Естественно-научные Интерактивный
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
23 ноября в 14:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
7 октября в 14:20 Арт-пространство Futurione
от 1770 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
4 ноября в 10:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше