Мастер-класс «Новогодняя открытка»
О выставке

Создайте новогоднюю открытку в мастерской Боровского

Мастерская Боровского приглашает юных зрителей и их родителей на увлекательный мастер-класс, где они смогут создать уникальную новогоднюю открытку в технике коллажа. Это событие станет настоящим праздником творчества!

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники научатся работать с объемом и композицией, создадут основу-сцену и разместят внутри персонажей и декорации, вдохновленные стилем Давида Боровского. Каждый сможет проявить свою фантазию и создать поистине театральную открытку.

Идеальный подарок для близких

Готовые открытки станут не только творческим выражением, но и прекрасным новогодним подарком для друзей и близких. Такой необычный презент точно запомнится и принесет радость!

Дата и время сеансов

  • 14 декабря — 12:00
  • 21 декабря — 12:00
  • 28 декабря — 12:00

Не упустите возможность провести время в кругу семьи и создать что-то своими руками. Ждем вас на мастер-классе!

Купить билет на выставка Мастер-класс «Новогодняя открытка»

Помощь с билетами
Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Творческая мастерская театрального художника Боровского Москва, Б.Афанасьевский пер., 3, стр. 4–6
от 700 ₽

