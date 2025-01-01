Мастерская Боровского приглашает юных зрителей и их родителей на увлекательный мастер-класс, где они смогут создать уникальную новогоднюю открытку в технике коллажа. Это событие станет настоящим праздником творчества!
Участники научатся работать с объемом и композицией, создадут основу-сцену и разместят внутри персонажей и декорации, вдохновленные стилем Давида Боровского. Каждый сможет проявить свою фантазию и создать поистине театральную открытку.
Готовые открытки станут не только творческим выражением, но и прекрасным новогодним подарком для друзей и близких. Такой необычный презент точно запомнится и принесет радость!
Не упустите возможность провести время в кругу семьи и создать что-то своими руками. Ждем вас на мастер-классе!