Новогодний мастер-класс в Нижегородском планетарии

Ожидание Нового года — волшебное время, когда хочется мечтать, украшать ёлку и готовить приятные сюрпризы. В этом сезоне мы приглашаем вас окунуться в атмосферу праздника и сделать оригинальные космические подарки для своих любимых и близких!

Почему бы не создать уникальный сувенир, в который вложите свою душу? Вы сможете нарисовать контур любимого созвездия, написать его название на русском и латинском языках, а также отметить самые яркие звёзды и интересные объекты.

Материалы для творчества

Для создания вашего шедевра мы предоставим бумагу темно-синего цвета, мерцающие стразы и серебристые маркеры. Эти элементы добавят новогоднего волшебства и помогут сделать ваш сувенир по-настоящему необычным!

Вдохновение под звёздным куполом

Идеи для творчества мы будем черпать под малым куполом в зале «Астрономия», где вы сможете полюбоваться звёздами, которые сияют на небосводе в новогоднюю ночь. Это позволит вам не только создать прекрасный подарок, но и насладиться атмосферой волшебства и счастья.

Мы ждём вас и ваших детей! Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе создать что-то особенное в это чудесное время!

Март
11 марта среда
14:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20

