Космические подарки: создайте свою планету к Новому году!

Ожидание Нового года - это волшебное время, когда хочется мечтать, украшать ёлку и готовить приятные сюрпризы. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу праздника и создать оригинальные космические подарки для своих любимых и близких!

Творческие мастер-классы для всех!

Наши мастер-классы подойдут как для детей, так и для взрослых. Каждый сможет стать небольшим творцом и создать свой уникальный шарик, который станет настоящим любимцем в вашем доме. Но это не просто шарик — это настоящая мини-планета!

Погружение в детали Солнечной системы

Мы готовы помочь вам изобразить все детали вашей планеты с помощью необычной карты: горы, кратеры, облака, ледники, вихри и кольца — это лишь малая часть того, что можно создать! Мы воспользуемся яркими красками и лентами, чтобы сделать ваш шедевр по-настоящему праздничным и нарядным.

Выбор планеты

Какую планету вы хотите создать? У нас есть множество вариантов, и мы расскажем о каждой из них все самое интересное! Погрузитесь в мир Солнечной системы и выберите свою будущую космическую звезду.

Ждем вас на нашем мастер-классе, где творческая атмосфера и новогоднее волшебство обязательно настроят вас на позитивный лад!