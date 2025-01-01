Меню
Мастер-класс «Новогодняя композиция»
Мастер-класс «Новогодняя композиция» в Люмьер-холл

Приготовьтесь к празднику! В Люмьер-холл пройдет уникальный мастер-класс, где вы научитесь создавать удивительные новогодние композиции. Это идеальная возможность проявить свою креативность и создать собственный стильный декор к Новому году.

Что вас ждет?

На занятии вам продемонстрируют технику создания композиций из праздничных материалов. Под руководством опытного наставника вы сможете освоить новые приемы и секреты оформления. Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже имеет определенный опыт в художественном декорировании.

Особенности мастер-класса

Каждый участник получит все необходимые материалы для работы, а также сможет забрать свою композицию домой в завершении занятия. Не упустите возможность стать частью этого волшебного процесса!

Подготовьтесь к празднику

Это мастер-класс не только о создании композиций, но и о волшебной атмосфере предстоящих праздников. Приходите с друзьями или семьей и разделите с ними этот уникальный опыт. Мы ждем вас в Люмьер-холл!

Декабрь
28 декабря воскресенье
14:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3500 ₽

