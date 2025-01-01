Новогоднее мастерство с Татьяной Воробьевой

Приглашаем вас окунуться в праздничное настроение и создать свою настольную новогоднюю композицию из живой ели на мастер-классе с художницей Татьяной Воробьевой.

В уютной атмосфере Люмьер-Холла вы научитесь сочетать еловые веточки с декоративными элементами. Это позволит создать уникальную композицию, которая не только подарит ощущение праздника, но и станет ярким украшением вашего дома в новогодние дни.

Подарите себе творческий вечер, вдохновение и атмосферу приближающегося Нового года, создавая уникальное украшение своими руками. Мастер-класс — это возможность не только освоить новые навыки, но и провести время в приятной компании единомышленников.

Не упустите шанс сделать этот Новый год по-настоящему волшебным!