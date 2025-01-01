Создайте новогоднее волшебство своими руками

Приглашаем вас окунуться в праздничное настроение на мастер-классе «Новогодняя композиция» с художницей Татьяной Воробьевой. В атмосферном Люмьер-Холле вы сможете научиться создавать свою уникальную настольную композицию из живой ели.

Творческий процесс

На занятии вы будете сочетать еловые веточки с декоративными элементами, что позволит вам создать не только красивое, но и непревзойденное украшение для вашего дома. Эта композиция подарит вам ощущение праздника и станет настоящим символом Нового года.

Подарите себе вдохновение

Проведение вечера на таком мастер-классе — это возможность подарить себе не только творческие эмоции, но и атмосферу приближающегося праздника. Создание уникального украшения своими руками — это отличный способ собраться с близкими и заодно подготовить дом к Новому году!

Не упустите шанс сделать свои новогодние дни по-настоящему волшебными!