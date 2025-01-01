Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мастер-класс «Новогодняя композиция в кашпо»
Билеты от 1600₽
Киноафиша Мастер-класс «Новогодняя композиция в кашпо»

Мастер-класс «Новогодняя композиция в кашпо»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О выставке

Мастер-класс по изготовлению новогодней композиции в кашпо

Приглашаем вас на творческий мастер-класс, где вы сможете создать оригинальную новогоднюю композицию. Изучите основы декорирования при помощи искусственных веток, шаров, фигурок, шишек и других элементов, которые будут предоставлены участникам.

Уникальность вашей композиции

Вы сможете выбрать стиль оформления: создайте яркую разноцветную композицию или придайте ей зимнее очарование, запорошив искусственным снегом. Ваша работа будет собрана в удобное пластиковое кашпо, которое вы сможете украсить по своему вкусу.

Подарок и украшение для вашего дома

Творение, созданное на мастер-классе, станет не только великолепным украшением вашего новогоднего стола, но и отличным подарком для близких. Не упустите возможность сделать что-то особенное своими руками!

Мы ждём вас на нашем увлекательном мастер-классе, чтобы вместе сотворить новогоднее чудо!

Купить билет на выставка Мастер-класс «Новогодняя композиция в кашпо»

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
14:00
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
29 января в 14:00 Музей «В Тишине»
от 2100 ₽
Из Пекина в Москву: диалог культур
6+
Живопись Графика Классическое искусство
Из Пекина в Москву: диалог культур
11 февраля в 16:30 Третьяковская галерея
Билеты
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
7 января в 19:10 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше