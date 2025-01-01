Меню
Мастер-класс «Новогодняя композиция в кашпо»
Создайте свою новогоднюю композицию на мастер-классе в Клубе «Браво»

Погрузитесь в атмосферу праздника и создайте уникальную интерьерную новогоднюю композицию в кашпо на нашем мастер-классе. Это отличный способ подготовиться к зимним праздникам и привнести в свой дом тепло и радость.

Используйте натуральные материалы

На мастер-классе мы предлагаем использовать натуральную ель Нобилис. Этот вид ели не осыпается и сохраняет первозданный вид до трех месяцев, что делает его идеальным выбором для новогодних декораций.

Декор для ваших композиций

Для создания композиции вы сможете подобрать различные элементы декора: елочные игрушки, дольки апельсина, корицу, шишки, хлопок и ленты. Каждый участник сможет проявить свою креативность, выбрав цвета елочных игрушек из множества вариантов: серебро, золото, красный и многие другие.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать частью этого увлекательного события! Мастер-класс - это отличная возможность подарить себе и своим близким атмосферу волшебства, создавая красивые и оригинальные новогодние украшения.

Декабрь
20 декабря суббота
14:00
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
от 1600 ₽

