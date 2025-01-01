Меню
Мастер-класс «Новогодняя композиция в кашпо»
Возраст 12+
О выставке

Создайте свою новогоднюю композицию на мастер-классе

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете создать оригинальную новогоднюю композицию из искусственных веток, шаров, фигурок, шишек и других элементов. Это отличная возможность воплотить свои творческие идеи в жизнь и подготовить уютное украшение для праздников!

О мастер-классе

На нашем мероприятии вы научитесь собирать композицию как в ярких, разноцветных оттенках, так и в более сдержанном стиле. В конце работы вы сможете запорошить её искусственным снегом, создавая эффект заснеженной красоты.

Что вы получите

Каждый участник получит пластиковое кашпо, в котором соберёт свою новогоднюю композицию. И, конечно, вы сможете забрать её с собой в упаковке, чтобы украсить свой новогодний стол или подарить друзьям и близким.

Не упустите шанс создать новогоднее чудо вместе с нами! Ждем вас на мастер-классе!

Декабрь
20 декабря суббота
14:00
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
от 1600 ₽

