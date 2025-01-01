Меню
Мастер-класс «Новогодняя игрушка»
Мастер-класс «Новогодняя игрушка»

6+
Возраст 6+

О выставке

Создайте новогоднее чудо на мастер-классе с Ольгой Никитиной

Дорогие друзья! Приглашаем вас на уютный творческий мастер-класс «Новогодняя игрушка», который проведёт талантливая Ольга Никитина. На этом мероприятии вы сможете создать свою уникальную новогоднюю игрушку из ткани.

Что вас ждет на мастер-классе

В ходе занятия вы научитесь аккуратно сшивать изделие и украшать его бисерной вышивкой. Это отличный способ развить свои творческие навыки и сделать нечто необыкновенное к праздникам.

Для кого этот мастер-класс

Мастер-класс идеально подходит как для начинающих, так и для тех, кто давно увлекается творчеством и хочет расширить свои горизонты. Принять участие может каждый, вне зависимости от уровня подготовки!

Праздничное настроение своими руками

Забирайте свою уникальную игрушку домой и создавайте праздничное настроение своими руками. Не упустите возможность сделать этот Новый год особенно ярким и запоминающимся!

В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
13:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1500 ₽

