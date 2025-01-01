Меню
Мастер-класс «Новогодний ФотоШар»
Билеты от 1700₽
12+
О выставке

Создайте уникальные новогодние игрушки на мастер-классе в Клубном центр «Спутник»

Приготовьтесь подарить себе новогоднее настроение на мастер-классе «Новогодний ФотоШар». Это замечательное событие станет отличным способом окунуться в атмосферу праздника и творчества.

Искусство создания елочных украшений

Изготовление елочных игрушек всегда было увлекательным занятием. Под руководством опытного мастера Анны Шведовой, художника и руководителя Студии декоративно-прикладного творчества «Индиго», участники смогут освоить технику декупажа. Это позволит каждому создать уникальные украшения для своей новогодней елки.

Творческая свобода и индивидуальность

На мастер-классе у вас будет возможность проявить свою креативность в выборе декора. Вы создадите набор из трех елочных игрушек, которые украсят ваш дом в праздничные дни. А особенной изюминкой ваших изделий могут стать изображения родных и близких. Это добавит тепла и приведет к воспоминаниям о лучших моментах прошедшего года.

Уникальный подход к созданию традиционных украшений

Приходите и изучите, как легко и просто сделать особенные игрушки своими руками. Этот мастер-класс однозначно подарит вам радость творчества и создаст уникальную атмосферу праздника.

Декабрь
22 декабря понедельник
16:00
Клубный центр «Спутник» Москва, Кастанаевская, 24
от 1700 ₽

