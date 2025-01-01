Меню
Мастер-класс «Новогодние свечи»
Киноафиша Мастер-класс «Новогодние свечи»

Мастер-класс «Новогодние свечи»

6+
Возраст 6+
О выставке

Мастер-класс по изготовлению новогодних свечей

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по изготовлению новогодних свечей в культурном центре ЗИЛ. Это замечательная возможность не только научиться создавать красивые и уютные аксессуары для вашего дома, но и ощутить атмосферу праздника!

Что вас ждет на мастер-классе?

На занятии под руководством опытного мастера вы ознакомитесь с различными техниками создания свечей. Узнайте, как выбрать правильные материалы и цвета, чтобы ваши творения смотрелись особенно эффектно. В процессе работы вы сможете проявить свою креативность и оригинальность.

Польза от участия

  • Создание уникальных свечей для новогоднего декора.
  • Развитие творческих навыков и уютная атмосфера совместной работы.
  • Забавные идеи для подарков друзьям и близким.

Почему стоит прийти?

Только в этом мастер-классе вы сможете узнать секреты профессионалов, а также обменяться опытом с другими любителями творчества. Не упустите шанс создать атмосферные новогодние свечи, которые будут радовать вас и ваших близких в праздничные дни.

Записывайтесь на мастер-класс и создайте особую магию своего дома к празднику!

Декабрь
29 декабря понедельник
14:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1500 ₽
16:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1500 ₽

