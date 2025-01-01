Мастер-класс по созданию неоновых светильников в клубе «Оптимист»

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где участники познакомятся с профессиональным способом изготовления неоновых светильников. Вы узнаете о разновидностях неона, используемом оборудовании и материалах, а также освоите ключевые термины и определения, которые помогут вам в процессе творчества.

Что вас ждет на мастер-классе

В ходе занятия вы научитесь основам безопасного обращения с гибким неоном и поймете, как правильно подключать светильник к электросети. Каждый участник создаст свой оригинальный предмет интерьера, который будет радовать вас около 35 тысяч часов.

Мастер предоставит широкий выбор форм и девять различных цветов, из которых вы сможете выбрать тот, который соответствует вашим предпочтениям. Это отличная возможность добавить индивидуальности в ваш интерьер!

Узнайте больше о неоне

Во время занятия вы услышите увлекательную историю создания неона, а также получите основную информацию о 3D-моделировании и печати, технологиях производства неоновых светильников. Мы также обсудим теорию цвета и света Исаака Ньютона, что добавит еще больше интереса к вашему творческому процессу.

Практические навыки и вдохновение

На мастер-классе вы научитесь придавать неону необходимую форму, изменять его длину, монтировать заглушки и использовать пластиковую форму, напечатанную на 3D-принтере, как основу для гибкого неона. Вы также освоите технику склеивания частей формы и подставки светильника.

Не упустите возможность получить новые навыки, прекрасный опыт и вдохновение от творческого процесса. Присоединяйтесь к нам и погружайтесь в мир неонового искусства!