Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете своими руками создать гелевые свечи! Это занятие станет не только отличным способом провести время, но и возможностью украсить любой праздник или сделать уникальный подарок для близких.
Во время мастер-класса вы научитесь:
Цена указана за участие двух человек. Обратите внимание, что экскурсия по музею оплачивается отдельно. Это позволит вам насладиться не только творческим процессом, но и погрузиться в мир радио и телевидения.
Мастер-класс пройдет в Музее радио и телевидения, который славится своими уникальными экспозициями и атмосферой. Не упустите шанс создать что-то особенное своими руками!