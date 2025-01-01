Мастер-класс в Музее радио и телевидения. Создаем гелевые свечи

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете своими руками создать гелевые свечи! Это занятие станет не только отличным способом провести время, но и возможностью украсить любой праздник или сделать уникальный подарок для близких.

Что вас ждет?

Во время мастер-класса вы научитесь:

Выбирать материалы для создания свечей;

Работать с гелем и другими составляющими;

Декорировать готовые свечи по своему вкусу.

Стоимость и информация

Цена указана за участие двух человек. Обратите внимание, что экскурсия по музею оплачивается отдельно. Это позволит вам насладиться не только творческим процессом, но и погрузиться в мир радио и телевидения.

Где и когда?

Мастер-класс пройдет в Музее радио и телевидения, который славится своими уникальными экспозициями и атмосферой. Не упустите шанс создать что-то особенное своими руками!