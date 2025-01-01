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Мастер-класс на двоих «Гелевые свечи своими руками»
Билеты от 1400₽
Киноафиша Мастер-класс на двоих «Гелевые свечи своими руками»

Мастер-класс на двоих «Гелевые свечи своими руками»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс в Музее радио и телевидения. Создаем гелевые свечи 

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете своими руками создать гелевые свечи! Это занятие станет не только отличным способом провести время, но и возможностью украсить любой праздник или сделать уникальный подарок для близких.

Что вас ждет?

Во время мастер-класса вы научитесь:

  • Выбирать материалы для создания свечей;
  • Работать с гелем и другими составляющими;
  • Декорировать готовые свечи по своему вкусу.

Стоимость и информация

Цена указана за участие двух человек. Обратите внимание, что экскурсия по музею оплачивается отдельно. Это позволит вам насладиться не только творческим процессом, но и погрузиться в мир радио и телевидения.

Где и когда?

Мастер-класс пройдет в Музее радио и телевидения, который славится своими уникальными экспозициями и атмосферой. Не упустите шанс создать что-то особенное своими руками!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
25 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
26 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
27 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
28 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
29 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
30 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
31 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
1 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
2 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
3 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
4 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
5 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
6 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
7 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
8 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
9 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
10 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
11 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
12 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
13 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
14 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
15 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
16 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
17 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
18 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
19 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
20 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
21 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
22 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
23 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
24 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
25 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
26 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
27 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
28 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
29 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
30 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽
31 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
18:00 от 1400 ₽

Фотографии

Мастер-класс на двоих «Гелевые свечи своими руками» Мастер-класс на двоих «Гелевые свечи своими руками» Мастер-класс на двоих «Гелевые свечи своими руками» Мастер-класс на двоих «Гелевые свечи своими руками» Мастер-класс на двоих «Гелевые свечи своими руками»

В ближайшие дни

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6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
27 августа в 11:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1700 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
20 августа в 17:10 Арт-пространство Futurione
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Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
2 августа в 15:50 Арт-пространство Futurione
от 1870 ₽
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