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Билеты от 1600₽
Киноафиша Мастер-класс «Мыло ручной работы»

Мастер-класс «Мыло ручной работы»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию мыла своими руками

Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, посвященный искусству мыловарения! Это уникальное событие станет отличной возможностью для каждого научиться создавать твёрдое мыло из качественной мыльной основы.

Что вас ждет на мастер-классе?

В ходе занятия участники освоят:

  • Грамотные правила выбора качественной мыльной основы и эфирных масел;
  • Приемы декорирования мыла с использованием сухоцветов;
  • Составление собственного аромата из эфирных масел для добавления в мыло;
  • Информацию о формах для заливки мыла и красителях;
  • Основы грамотного мыловарения.

Почему стоит посетить мастер-класс?

Создание мыла своими руками не только увлекательно, но и позволяет узнать много нового о свойствах различных ингредиентов. Кроме того, это прекрасный способ провести время с пользой и создать уникальные подарки для своих близких.

Запись на мастер-класс

Не упустите шанс стать мастером мыловарения! Места ограничены, поэтому спешите записаться заранее.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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