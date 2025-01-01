Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, посвященный искусству мыловарения! Это уникальное событие станет отличной возможностью для каждого научиться создавать твёрдое мыло из качественной мыльной основы.
В ходе занятия участники освоят:
Создание мыла своими руками не только увлекательно, но и позволяет узнать много нового о свойствах различных ингредиентов. Кроме того, это прекрасный способ провести время с пользой и создать уникальные подарки для своих близких.
Не упустите шанс стать мастером мыловарения! Места ограничены, поэтому спешите записаться заранее.