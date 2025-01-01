Мастер-класс по созданию мыла своими руками

Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс, посвященный искусству мыловарения! Это уникальное событие станет отличной возможностью для каждого научиться создавать твёрдое мыло из качественной мыльной основы.

Что вас ждет на мастер-классе?

В ходе занятия участники освоят:

Грамотные правила выбора качественной мыльной основы и эфирных масел;

Приемы декорирования мыла с использованием сухоцветов;

Составление собственного аромата из эфирных масел для добавления в мыло;

Информацию о формах для заливки мыла и красителях;

Основы грамотного мыловарения.

Почему стоит посетить мастер-класс?

Создание мыла своими руками не только увлекательно, но и позволяет узнать много нового о свойствах различных ингредиентов. Кроме того, это прекрасный способ провести время с пользой и создать уникальные подарки для своих близких.

Запись на мастер-класс

Не упустите шанс стать мастером мыловарения! Места ограничены, поэтому спешите записаться заранее.