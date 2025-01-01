Мастер-класс "Мишки Bearbrick" в клубе "Браво"
Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по росписи мишек Bearbrick в технике флюид-арт! На этом занятии вы сможете создать уникальные абстрактные узоры на поверхности пластиковых мишек Bearbrick.
Что ждет участников:
- Вводная лекция: Мы расскажем об основах флюид-арта, познакомим с различными техниками, материалами и секретами создания эффектных узоров.
- Практика: Под руководством опытного мастера вы научитесь смешивать краски, создавать живописные композиции и воплощать свои идеи в жизнь.
Чему научатся участники:
- Грамотно подбирать материалы для заливки в технике флюид-арт.
- Смешивать краски в правильной пропорции для достижения желаемого результата.
- Создавать уникальные сочетания цветов и оттенков.
- Держать стакан с краской так, чтобы жидкий акрил лился тонкой струйкой, не смешиваясь.
- Убирать лишние стекающие капли с фигуры, не повреждая рисунок.
- Украшать жидкий акрил сыпучими блестками.
- Подготавливать раскрашенное изделие к транспортировке и упаковывать в индивидуальную коробку.
О мишках Bearbrick:
- Материал: пластик.
- Цвет: белый.
- Высота: 23 см.
- Голова и конечности поворачиваются.
- Устойчивое основание.
Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет попробовать что-то новое в мире флюид-арта. Присоединяйтесь и создайте свой собственный шедевр!