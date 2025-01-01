Мастер-класс "Мишки Bearbrick" в клубе "Браво"

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по росписи мишек Bearbrick в технике флюид-арт! На этом занятии вы сможете создать уникальные абстрактные узоры на поверхности пластиковых мишек Bearbrick.

Что ждет участников:

Вводная лекция: Мы расскажем об основах флюид-арта, познакомим с различными техниками, материалами и секретами создания эффектных узоров.

Мы расскажем об основах флюид-арта, познакомим с различными техниками, материалами и секретами создания эффектных узоров. Практика: Под руководством опытного мастера вы научитесь смешивать краски, создавать живописные композиции и воплощать свои идеи в жизнь.

Чему научатся участники:

Грамотно подбирать материалы для заливки в технике флюид-арт.

Смешивать краски в правильной пропорции для достижения желаемого результата.

Создавать уникальные сочетания цветов и оттенков.

Держать стакан с краской так, чтобы жидкий акрил лился тонкой струйкой, не смешиваясь.

Убирать лишние стекающие капли с фигуры, не повреждая рисунок.

Украшать жидкий акрил сыпучими блестками.

Подготавливать раскрашенное изделие к транспортировке и упаковывать в индивидуальную коробку.

О мишках Bearbrick:

Материал: пластик.

Цвет: белый.

Высота: 23 см.

Голова и конечности поворачиваются.

Устойчивое основание.

Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет попробовать что-то новое в мире флюид-арта. Присоединяйтесь и создайте свой собственный шедевр!