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Билеты от 2700₽
Киноафиша Мастер-класс «Мишки Bearbrick»

Мастер-класс «Мишки Bearbrick»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс "Мишки Bearbrick" в клубе "Браво"

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по росписи мишек Bearbrick в технике флюид-арт! На этом занятии вы сможете создать уникальные абстрактные узоры на поверхности пластиковых мишек Bearbrick.

Что ждет участников:

  • Вводная лекция: Мы расскажем об основах флюид-арта, познакомим с различными техниками, материалами и секретами создания эффектных узоров.
  • Практика: Под руководством опытного мастера вы научитесь смешивать краски, создавать живописные композиции и воплощать свои идеи в жизнь.

Чему научатся участники:

  • Грамотно подбирать материалы для заливки в технике флюид-арт.
  • Смешивать краски в правильной пропорции для достижения желаемого результата.
  • Создавать уникальные сочетания цветов и оттенков.
  • Держать стакан с краской так, чтобы жидкий акрил лился тонкой струйкой, не смешиваясь.
  • Убирать лишние стекающие капли с фигуры, не повреждая рисунок.
  • Украшать жидкий акрил сыпучими блестками.
  • Подготавливать раскрашенное изделие к транспортировке и упаковывать в индивидуальную коробку.

О мишках Bearbrick:

  • Материал: пластик.
  • Цвет: белый.
  • Высота: 23 см.
  • Голова и конечности поворачиваются.
  • Устойчивое основание.

Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет попробовать что-то новое в мире флюид-арта. Присоединяйтесь и создайте свой собственный шедевр!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
15:30 от 2700 ₽

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