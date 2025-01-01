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Мастер-класс «Метафорический автопортрет»
Киноафиша Мастер-класс «Метафорический автопортрет»

Мастер-класс «Метафорический автопортрет»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс «Метафорический автопортрет»

Уральский центр имени Родыгина приглашает всех желающих на уникальный мастер-класс «Метафорический автопортрет». Это мероприятие станет отличной возможностью для тех, кто хочет глубже понять себя и выразить свои эмоции через искусство.

Что вас ждет на мастер-классе?

На занятии участники смогут создать свой собственный метафорический автопортрет. В процессе работы будут использованы различные техники и методы, включая живопись, коллаж и элементы театра. Это позволит каждому участнику выразить свою индивидуальность и внутренний мир.

Кому это интересно?

Мастер-класс подходит как для профессиональных художников, так и для новичков. Если вы хотите открыть для себя новые грани самовыражения или просто найти способ расслабиться и отвлечься от повседневной рутины, это мероприятие для вас!

Интересные факты

  • Методы метафорического автопортрета активно используются в психологии для самопознания.
  • Участие в подобных мастер-классах способствует развитию креативности и эмоционального интеллекта.
  • Каждый автопортрет уникален и отражает личные переживания и мысли автора.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и самопознания! Присоединяйтесь к нам в Уральском центре имени Родыгина и создайте свой собственный метафорический автопортрет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 января
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
15:00 от 2200 ₽

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