Уральский центр имени Родыгина приглашает всех желающих на уникальный мастер-класс «Метафорический автопортрет». Это мероприятие станет отличной возможностью для тех, кто хочет глубже понять себя и выразить свои эмоции через искусство.
На занятии участники смогут создать свой собственный метафорический автопортрет. В процессе работы будут использованы различные техники и методы, включая живопись, коллаж и элементы театра. Это позволит каждому участнику выразить свою индивидуальность и внутренний мир.
Мастер-класс подходит как для профессиональных художников, так и для новичков. Если вы хотите открыть для себя новые грани самовыражения или просто найти способ расслабиться и отвлечься от повседневной рутины, это мероприятие для вас!
Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и самопознания! Присоединяйтесь к нам в Уральском центре имени Родыгина и создайте свой собственный метафорический автопортрет.