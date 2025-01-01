Спектакль "Мастер-класс. Мария Каллас". К юбилеям заслуженных артистов России Светланы Галкиной и Ильи Панькова

Мария Каллас, одна из величайших певиц ХХ века, обладала голосом широкого диапазона – от колоратурного сопрано до меццо-сопрано. Даже её противники вынуждены были признать её гениальность и значительное влияние на музыкальный мир. Карьера оперной дивы была короткой, но насыщенной. Каллас сравнивали со «свечой, зажженной с обеих сторон», настолько страстно она отдавала себя искусству и публике.

О пьесе

Пьеса неоднократного лауреата премии «Тони» Терренса МакНелли – настоящий подарок для актрисы. Светлана Галкина выбрала материал, который раскрывает противоречивость гения. В диалоге её героини со студентами рифмуются взаимоотношения с ролями, сценой, собственным талантом, эмоциями и, конечно же, со слушателями.

Заметные моменты

В спектакле представлены взлеты и падения Марии Каллас, собранные в одном блистательном мастер-классе. Каждый зритель сможет ощутить на себе напряженную атмосферу творческого процесса и глубину артистического поиска.

Не пропустите возможность стать частью этого уникального события, где искусство и жизнь переплетаются в бесконечном диалоге.