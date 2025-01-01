Мастер-класс в Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, который подарит вам возможность создать свою собственную звездную открытку. Мероприятие проходит в Нижегородском планетарии, где вы сможете не только научиться новым техникам, но и познакомиться с увлекательными фактами о звездах и их расположении на ночном небе.

Кому стоит прийти?

Этот мастер-класс подойдет как для начинающих, так и для опытных участников. Если вы увлечены астрономией и хотите проявить свои творческие способности, не упустите шанс стать частью этого события. Не упустите возможность попасть в мир звездного искусства. Удачные творения ждут вас!