Мастер-класс «Любимое созвездие. Звездная открытка»
Мастер-класс «Любимое созвездие. Звездная открытка»

Мастер-класс «Любимое созвездие. Звездная открытка»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс в Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, который подарит вам возможность создать свою собственную звездную открытку. Мероприятие проходит в Нижегородском планетарии, где вы сможете не только научиться новым техникам, но и познакомиться с увлекательными фактами о звездах и их расположении на ночном небе.

Кому стоит прийти?

Этот мастер-класс подойдет как для начинающих, так и для опытных участников. Если вы увлечены астрономией и хотите проявить свои творческие способности, не упустите шанс стать частью этого события. Не упустите возможность попасть в мир звездного искусства. Удачные творения ждут вас!

Октябрь
26 октября воскресенье
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 450 ₽

